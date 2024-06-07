Синоптик Позднякова: первая неделя июня выдалась довольно дождливой в Москве

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о погоде в столичном регионе.

«У нас вчера очень много выпало за ночь на ВДНХ — 53 мм, за день дождь там был не очень сильный, то есть выпало всего 6 мм. Но в итоге за сутки сумма осадков составила 59 мм, и это стало новым рекордом для этого дня, потому что до этого рекорд составлял 58,2 мм в 1991 году. То, что касается остальных территорий, в среднем количество осадков по Москве составило за сутки где-то 15—16 мм», — пояснила эксперт.

По её словам, распределение осадков было крайне неравномерным.

«Сегодняшний день будет ещё с дождями, активизируется холодный атмосферный фронт, и поэтому кратковременные дожди тоже сегодня могут быть местами сильные. И не исключено, что уже сегодня на станции ВДНХ будет выполнена месячная норма по осадкам. Первая неделя июня выдалась у нас довольно дождливой, напряжённой и в смысле осадков, и в смысле грозовой деятельности», — заключила она.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с RT о рекордном количестве выпавших осадков в Москве к вечеру четверга.