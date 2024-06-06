Синоптик сообщил об обновлении суточного рекорда по количеству осадков в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с RT о рекордном количестве выпавших осадков в Москве к вечеру четверга.

«Окончательные данные будут после 21:00. Уже можно сказать, что, по предварительным данным, в Москве на главной метеостанции ВДНХ обновлён суточный рекорд по количеству выпавших дождей. Прежний рекорд составлял 58,2 мм, а на текущий момент уже выпало 59 мм. То есть большая часть выпала вечером вчерашнего дня, но это уже идёт в счёт сегодняшних суток. Ну и сегодня там добавилось», — отметил специалист.

В свою очередь, руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал в беседе с RT, что после непогоды в столичном регионе ожидается затишье, но уже в начале следующей недели снова прогнозируются осадки.

«На этом сейчас будет затишье, выйдет антициклон, но ещё мы ждём достаточно хорошие осадки на следующей неделе — в понедельник и во вторник... Но они, конечно, несравнимы с ливнями, которые были вчера и сегодня. То есть выпадет существенно меньше, но какие-то осадки будут», — заявил специалист.

Кроме того, он рассказал о погоде в Санкт-Петербурге, где прошли дожди и снизилась температура.

«Там температурный фон придёт в норму как раз к выходным дням, без осадков, то есть погода будет попрохладнее — +20...+22 °С вместо +25 °С. Осадков уже в пятницу и субботу не ждём», — отметил собеседник RT.

Помимо этого, Варакин спрогнозировал осадки на юге России.

«Там тоже сейчас пройдут ливни и хоть чуть-чуть жара спадёт», — добавил он.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о том, что сегодня, 6 июня, в Москве ожидается +24...+26 °С.