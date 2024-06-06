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Синоптик Позднякова не исключила сильные ливни и град в Москве 6 июня

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Анастасия Румянцева
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о том, что сегодня, 6 июня, в Москве ожидается +24...+26 °С.
Синоптик Позднякова не исключила сильные ливни и град в Москве 6 июня
  • РИА Новости

«И сегодня, наверное, будет такой самый ненастный ещё день. Начало ночи у нас было с ливнями, грозами и шквалами. И сегодняшний день мы останемся в зоне этой коварной окклюзии, которая будет перемещаться по столичному региону», — рассказала эксперт.

Она предупредила, что сегодня ожидаются локальные ливневые дожди, местами очень сильные, не исключён град.

«В последующие дни, то есть в пятницу, погода уже всё-таки немножко станет успокаиваться, атмосферное давление подрастёт, мы будем находиться уже в тыловой части вот того циклона, с которым были связаны вот такие активные процессы. Поэтому мы ждём, что в пятницу у нас ещё местами кратковременный дождь сохранится, в дневные часы также не исключена возможность грозы, температура станет пониже», — отметила собеседница RT.

В выходные дни погода будет определять область повышенного атмосферного давления, заявила синоптик.

«В ночь на воскресенье температура будет пониже, чем в субботу. В субботу — где-то +15...+17 °С, в воскресенье — +13...+15 °С — минимальная температура воздуха, а дневная температура практически останется на том же уровне — +23...+27 °С, то есть температура воздуха остаётся выше климатической нормы где-то на 4—5 °С», — заключила специалист.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал о погоде в столице во второй половине недели.

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