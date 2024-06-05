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Синоптик Леус: в четверг и пятницу в Москве возможны ливни с грозой и градом

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Полина Полетаева
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с RT рассказал о погоде в столице во второй половине недели.
Синоптик Леус: в четверг и пятницу в Москве возможны ливни с грозой и градом
  • РИА Новости

Специалист отметил, что во второй половине недели температура будет постепенно понижаться.

«Мы уйдём от изнуряющей жары, которая близка к 30-градусным отметкам. Тем не менее температура всё равно будет на несколько градусов выше климатической нормы. Сегодня в Москве самый тёплый день на этой неделе, +27...+29 °С при солнечной и сухой погоде. Начиная с завтрашнего дня в погоде появятся признаки неустойчивости», — рассказал Леус.

Он добавил, что проходящий по югу европейской части России циклон своим северным краем заденет столицу.

«Поэтому в четверг и пятницу возрастёт вероятность дождей, местами ливневого характера, с грозами и градом. В такой ситуации температура начнёт постепенно понижаться. В четверг ожидается +25...+27 °С, а в пятницу +23...+25 °С», — пояснил синоптик.

Согласно его предварительному прогнозу, выходные порадуют москвичей комфортной, преимущественно сухой погодой с температурой примерно на 2—3 °С выше климатической нормы.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов спрогнозировал +28 °С в среду в Москве.

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