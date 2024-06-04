Синоптик Шувалов спрогнозировал +28 °С в среду в Москве

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о погоде в столице в ближайшие дни.

По словам специалиста, погода будет стабильной в температурном плане, но «пёстрой» на осадки.

«Температура (во второй половине недели. —RT) будет в рамках +21...+26 °С. За одним маленьким исключением — в среду у нас день без осадков, достаточно солнечный и мы приблизимся к июльским +27...+28 °С», — сказал Шувалов.

Синоптик добавил, что в четверг к Москве подойдёт циклоническая ложбина с запада, что создаст условия для развития кучево-дождевой облачности в дневные часы.

«И соответственно, мы ждём в послеполуденные часы ливни и грозы. Они где-то будут давать очень большое количество осадков, а где-то пройдут совсем незаметно. Но вот эта «пестрота» в осадках будет свойственна и четвергу, и пятнице. А в субботу у нас опять погода без осадков», — заключил собеседник RT.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков предупреждал о грозе и ветре до 15 м/с в Москве в понедельник.