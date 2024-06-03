Синоптик Цыганков предупредил о грозе и ветре до 15 м/с в Москве в понедельник

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на рабочей неделе.

Специалист отметил, что аномальная жара потихоньку покидает регион. Однако температура по прогнозу до 9 июня всё равно будет на 2—4 °С выше нормы.

«Сегодня гроза над Москвой и переменная облачность, завтра облачно с прояснениями и кратковременный дождь, в среду переменная облачность и местами гроза, в четверг облачно с прояснениями и кратковременный дождь. И только в пятницу, субботу и воскресенье переменная облачность без осадков. Ветер у нас южный — юго-западный. Сегодня-завтра при грозе — до 15 м/с, а дальше в пределах 7—12 м/с», — предупредил Цыганков.

Он добавил, что дневные температуры в первой половине недели будут держаться в диапазоне +25...+27 °С.

«В пятницу чуть прохладнее — +21...+26 °С. В субботу предварительно +19...+24 °С и в воскресенье +22...+27 °С. То есть самый холодный день в субботу. Ну и ночные температуры (в первой половине недели. — RT) — +14...+16 °С и с пятницы на субботу — +9...+14 °С», — заключил синоптик.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о дождливой погоде в Москве.