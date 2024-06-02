Синоптик Ильин рассказал о дождливой погоде в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал RT о погоде в столичном регионе.

«Гроза сегодня будет греметь на юго-востоке Москвы и Подмосковья. Температура после грозы немножко спадёт. На предстоящей неделе тоже ожидается достаточно свежая погода, жары не будет такой, как в первые дни июня. Ожидается в пределах +21...+26 °С. До четверга с дождями, в пятницу осадков не будет. Местами будут дожди с грозами, ветер умеренный, до 4—7 м/с. В ночные часы тоже тепло, +14...+17 °С», — спрогнозировал он.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус выразил мнение, что, вопреки некоторым прогнозам, предстоящее лето в Московском регионе не станет аномально жарким.