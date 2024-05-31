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Синоптик Леус опроверг прогнозы об аномально жарком лете в Москве и области

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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус выразил мнение, что, вопреки некоторым прогнозам, предстоящее лето в Московском регионе не станет аномально жарким.

«Таких прогнозов нет, не будет аномального жаркого лета, точно так же оно не будет аномально холодным», — заявил синоптик в эфире радиостанции «Говорит Москва».

При этом Леус отметил, что прогнозируется дефицит осадков — примерно 20—30%.

Со своей стороны, глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН рассказал, что на предстоящих выходных, 1 и 2 июня, в Москве и Подмосковье ожидается +25…+27 °С, а также кратковременные дожди и грозы.

А в понедельник, 3 июня, может выпасть до 20% месячной нормы, заключил специалист.

Ранее специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы призвали жителей избегать длительного нахождения на улице из-за сильной жары.

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