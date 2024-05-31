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В Москве призвали жителей и гостей города избегать длительного нахождения на улице

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Из-за сильной жары в Москве призвали избегать длительного нахождения на улице.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

«По прогнозам синоптиков, сегодня в столице снова ожидается сильная жара. Столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки +30 °С», — говорится в сообщении.

Также там рассказали о том, как можно обезопасить себя во время жары на улице: сократить физическую нагрузку, пить больше воды, отказаться от сладкого и жирного, по возможности пользоваться кондиционером и носить светлую просторную одежду.

Ранее врач-терапевт Лариса Алексеева дала рекомендации, как поддержать здоровье в жару в городе.

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