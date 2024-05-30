Терапевт Алексеева рассказала о способах поддержать здоровье в жару в городе

Врач-терапевт Лариса Алексеева дала рекомендации, как поддержать здоровье в жару в городе.

«Солнце влияет на обострение хронических заболеваний и даже психических диагнозов. Поэтому людям, которые ими страдают, лучше всё же оставаться дома и не забывать о приёме назначенных лекарств, — заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, на улице следует носить головной убор с козырьком и тёмные очки.

«На кожу нужно нанести солнцезащитный крем, а если такого нет — любой другой крем. Как правило, в них уже есть небольшой SPF-фактор — 10—15. Но лучше, конечно, выбрать крем с защитой от 30 до 50» — отметила терапевт.

Также она посоветовала пить больше воды, брать с собой на улицу спрей, передвигаться не спеша и с небольшими остановками, по возможности заходить в торговые центры или магазины, где есть кондиционеры.

Ранее врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова заявила в беседе с НСН, что быстрее обгорают на солнце люди с первым и вторым фототипом кожи.