RT в Telegram
Подпишись

Терапевт Алексеева рассказала о способах поддержать здоровье в жару в городе

Короткая ссылка
Врач-терапевт Лариса Алексеева дала рекомендации, как поддержать здоровье в жару в городе.

«Солнце влияет на обострение хронических заболеваний и даже психических диагнозов. Поэтому людям, которые ими страдают, лучше всё же оставаться дома и не забывать о приёме назначенных лекарств, — заявила эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, на улице следует носить головной убор с козырьком и тёмные очки.

«На кожу нужно нанести солнцезащитный крем, а если такого нет — любой другой крем. Как правило, в них уже есть небольшой SPF-фактор — 10—15. Но лучше, конечно, выбрать крем с защитой от 30 до 50» — отметила терапевт.

Также она посоветовала пить больше воды, брать с собой на улицу спрей, передвигаться не спеша и с небольшими остановками, по возможности заходить в торговые центры или магазины, где есть кондиционеры.

Ранее врач-дерматолог и косметолог Татьяна Егорова заявила в беседе с НСН, что быстрее обгорают на солнце люди с первым и вторым фототипом кожи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить