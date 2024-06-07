Решетников выступил за приватизацию части государственных активов

Следует приватизировать активы, с управлением которыми государство не справляется.

Об этом сказал министр экономического развития России Максим Решетников на ПМЭФ.

Решетников подчеркнул, что государство должно поддерживать развитие частного сектора.

«Ненормальные активы» надо приватизировать. Государство как кризисный менеджер в конкурентных отраслях справляется не очень», — приводит ТАСС слова министра.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что позитивно относится к идее частичной приватизации организации, но не считает это возможным.