Решетников выступил за приватизацию части государственных активов
- РИА Новости
Об этом сказал министр экономического развития России Максим Решетников на ПМЭФ.
Решетников подчеркнул, что государство должно поддерживать развитие частного сектора.
«Ненормальные активы» надо приватизировать. Государство как кризисный менеджер в конкурентных отраслях справляется не очень», — приводит ТАСС слова министра.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что позитивно относится к идее частичной приватизации организации, но не считает это возможным.