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Решетников выступил за приватизацию части государственных активов

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Следует приватизировать активы, с управлением которыми государство не справляется.
Решетников выступил за приватизацию части государственных активов
  • РИА Новости

Об этом сказал министр экономического развития России Максим Решетников на ПМЭФ.

Решетников подчеркнул, что государство должно поддерживать развитие частного сектора.

«Ненормальные активы» надо приватизировать. Государство как кризисный менеджер в конкурентных отраслях справляется не очень», — приводит ТАСС слова министра.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что позитивно относится к идее частичной приватизации организации, но не считает это возможным.

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