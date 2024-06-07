Силы ПВО России сбили ракету «Нептун» ВСУ в Белгородской области
- РИА Новости
«Около 10:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением управляемой ракеты «Нептун-МД» по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО управляемая ракета уничтожена над территорией Белгородской области.
Ранее сообщалось, что российские силы ПВО ночью уничтожили 28 украинских беспилотников над территорией России.