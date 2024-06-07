Силы ПВО России сбили ракету «Нептун» ВСУ в Белгородской области

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили ракету «Нептун» и беспилотники ВСУ в Белгородской области.

РИА Новости

«Около 10:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением управляемой ракеты «Нептун-МД» по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства. Уточняется, что дежурными средствами ПВО управляемая ракета уничтожена над территорией Белгородской области. Ранее сообщалось, что российские силы ПВО ночью уничтожили 28 украинских беспилотников над территорией России.