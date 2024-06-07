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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала Россию частью Востока

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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках сессии «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?» на ПМЭФ заявила, что Россия является частью Востока.
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала Россию частью Востока
  • РИА Новости

«Что касается веков. Был антагонизм между Западом и Востоком в течение долгого времени. Россия — часть Востока», — сказала она.

По её словам, антагонизм между Западом и Востоком имеет почти генетическую основу.

«Россия также часть этого процесса», — отметила Кнайсль.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме началась сессия «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?», организованная RT.

Трансляцию сессии ведёт RT.

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