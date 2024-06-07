Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала Россию частью Востока
- РИА Новости
«Что касается веков. Был антагонизм между Западом и Востоком в течение долгого времени. Россия — часть Востока», — сказала она.
По её словам, антагонизм между Западом и Востоком имеет почти генетическую основу.
«Россия также часть этого процесса», — отметила Кнайсль.
Ранее на Петербургском международном экономическом форуме началась сессия «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?», организованная RT.
Трансляцию сессии ведёт RT.