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Сессия «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?»

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RT
На площадке ПМЭФ проходит сессия «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?». Участники встречи обсудят усилия западных элит и СМИ по формированию негативного образа России и оценят, насколько успешно проходит эта кампания. В сессии принимают участие бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер, бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид и другие. Модератором дискуссии выступает ведущая RT Оксана Бойко.

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