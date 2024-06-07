Сессия «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?»

На площадке ПМЭФ проходит сессия «Империя зла»: смог ли Запад демонизировать Россию?». Участники встречи обсудят усилия западных элит и СМИ по формированию негативного образа России и оценят, насколько успешно проходит эта кампания. В сессии принимают участие бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, экс-инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер, бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид и другие. Модератором дискуссии выступает ведущая RT Оксана Бойко.