Захарова: закон об английском языке готовит Украину к оккупации Западом
- РИА Новости
По мнению Захаровой, закон закрепляет возможность общения глав стран Североатлантического альянса с жителями Украины путём внедрения английского языка в госорганы.
Об этом она рассказала во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
«Они готовятся просто, по сути, к оккупации своей территории, по-другому это не назовёшь», — добавила Захарова, передаёт ТАСС.
На брифинге она также заявила, что западные страны не смогут избежать ответственности за удары по территории России.