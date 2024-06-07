Захарова: закон об английском языке готовит Украину к оккупации Западом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинский закон о статусе английского как языка международного общения готовит страну к оккупации Западом.

По мнению Захаровой, закон закрепляет возможность общения глав стран Североатлантического альянса с жителями Украины путём внедрения английского языка в госорганы.

Об этом она рассказала во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

«Они готовятся просто, по сути, к оккупации своей территории, по-другому это не назовёшь», — добавила Захарова, передаёт ТАСС.

На брифинге она также заявила, что западные страны не смогут избежать ответственности за удары по территории России.