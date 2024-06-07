RT в Telegram
Подпишись

Захарова заявила, что Запад не уйдёт от ответственности за удары по России

Короткая ссылка
У западных стран не получится избежать ответственности за удары по территории России.

Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге на полях ПМЭФ.

Дипломат подчеркнула, что западные политики лукавят, когда говорят о том, что Киев получил разрешение на удары по территории России недавно.

«Они разрешили сейчас киевскому режиму, но делали долгие годы. Хочу их расстроить. Ответственности они не избегут», — заявила официальный представитель МИД.

Ранее президент США Джо Байден признал, что решение одобрить удары ВСУ по целям внутри границ России американским оружием «теоретически может» втянуть Запад в конфликт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить