Захарова заявила, что Запад не уйдёт от ответственности за удары по России

У западных стран не получится избежать ответственности за удары по территории России.

Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге на полях ПМЭФ.

Дипломат подчеркнула, что западные политики лукавят, когда говорят о том, что Киев получил разрешение на удары по территории России недавно.

«Они разрешили сейчас киевскому режиму, но делали долгие годы. Хочу их расстроить. Ответственности они не избегут», — заявила официальный представитель МИД.

Ранее президент США Джо Байден признал, что решение одобрить удары ВСУ по целям внутри границ России американским оружием «теоретически может» втянуть Запад в конфликт.