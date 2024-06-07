Песков: речь Путина на ПМЭФ будет посвящена главным образом экономике России
- РИА Новости
Фрагмент беседы журналист опубликовал в своём Telegram-канале.
Как отметил Песков, обычно президент России в своих выступлениях на ПМЭФ делает акцент на экономике.
«Поэтому я убеждён, что его речь будет главным образом посвящена экономике нашей страны», — сказал он.
Представитель Кремля предположил, что дискуссия на пленарной сессии в итоге всё равно перетечёт в тему политэкономии.
Ранее Песков назвал примерное время начала выступления Путина на ПМЭФ.