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Песков: речь Путина на ПМЭФ будет посвящена главным образом экономике России

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналисту Павлу Зарубину, что речь президента России Владимира Путина на ПМЭФ будет посвящена главным образом российской экономике.
Песков: речь Путина на ПМЭФ будет посвящена главным образом экономике России
  • РИА Новости

Фрагмент беседы журналист опубликовал в своём Telegram-канале.

Как отметил Песков, обычно президент России в своих выступлениях на ПМЭФ делает акцент на экономике.

«Поэтому я убеждён, что его речь будет главным образом посвящена экономике нашей страны», — сказал он.

Представитель Кремля предположил, что дискуссия на пленарной сессии в итоге всё равно перетечёт в тему политэкономии.

Ранее Песков назвал примерное время начала выступления Путина на ПМЭФ.

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