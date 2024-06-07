Песков: речь Путина на ПМЭФ будет посвящена главным образом экономике России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил журналисту Павлу Зарубину, что речь президента России Владимира Путина на ПМЭФ будет посвящена главным образом российской экономике.

Фрагмент беседы журналист опубликовал в своём Telegram-канале.

Как отметил Песков, обычно президент России в своих выступлениях на ПМЭФ делает акцент на экономике.

«Поэтому я убеждён, что его речь будет главным образом посвящена экономике нашей страны», — сказал он.

Представитель Кремля предположил, что дискуссия на пленарной сессии в итоге всё равно перетечёт в тему политэкономии.

Ранее Песков назвал примерное время начала выступления Путина на ПМЭФ.