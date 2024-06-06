Песков назвал примерное время начала выступления Путина на ПМЭФ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал примерное время начала выступления президента России Владимира Путина в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

РИА Новости

«Это будет, думаю, часа в два-три (14:00—15:00 мск), в этом районе», — сказал он. Ранее Путин на полях Петербургского международного экономического форума встретился с руководителями международных информагентств.