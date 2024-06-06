RT в Telegram
Подпишись

Песков назвал примерное время начала выступления Путина на ПМЭФ

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал примерное время начала выступления президента России Владимира Путина в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Песков назвал примерное время начала выступления Путина на ПМЭФ
  • РИА Новости

«Это будет, думаю, часа в два-три (14:00—15:00 мск), в этом районе», — сказал он.

Ранее Путин на полях Петербургского международного экономического форума встретился с руководителями международных информагентств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить