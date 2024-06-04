Путин встретится с главами международных информагентств на ПМЭФ 5 июня
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Об этом сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.
«5 июня в 14:00 президент встречается с руководителями международных информационных агентств», — заявил помощник российского лидера на брифинге в преддверии форума.
Ранее Ушаков сказал, что президент России на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума выскажется о ситуации в национальной и мировой экономике и даст оценки ситуации в мире.