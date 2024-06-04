Путин встретится с главами международных информагентств на ПМЭФ 5 июня

Российский президент Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума встретится с руководителями международных информагентств.

Об этом сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

«5 июня в 14:00 президент встречается с руководителями международных информационных агентств», — заявил помощник российского лидера на брифинге в преддверии форума.

Ранее Ушаков сказал, что президент России на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума выскажется о ситуации в национальной и мировой экономике и даст оценки ситуации в мире.