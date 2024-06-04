Ушаков: Путин на пленарной сессии ПМЭФ даст оценки ситуации в мире

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума выскажется о ситуации в национальной и мировой экономике и даст оценки ситуации в мире.

Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Президент поделится видением текущей ситуации в мировой экономике и политике... Охарактеризует положение дел в российской экономике, даст оценку её функционированию в условиях СВО», — заявил он.

Кроме того, Путин даст оценки проблемам, которые в настоящее время испытывают международная торговая и финансовая системы, рассказал Ушаков.

Ранее участие в форуме подтвердили 17 тыс. человек из 136 стран.