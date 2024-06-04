Ушаков: Путин на пленарной сессии ПМЭФ даст оценки ситуации в мире
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Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
«Президент поделится видением текущей ситуации в мировой экономике и политике... Охарактеризует положение дел в российской экономике, даст оценку её функционированию в условиях СВО», — заявил он.
Кроме того, Путин даст оценки проблемам, которые в настоящее время испытывают международная торговая и финансовая системы, рассказал Ушаков.
Ранее участие в форуме подтвердили 17 тыс. человек из 136 стран.