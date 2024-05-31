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Участие в ПМЭФ подтвердили 17 тысяч человек из 136 стран

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Участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подтвердили 17 тыс. человек из 136 стран, заявил ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков.
Участие в ПМЭФ подтвердили 17 тысяч человек из 136 стран
  • © РИА Новости / Фотохост-агентство

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Росконгресса».

«В настоящее время подтвердили участие в ПМЭФ 17 100 человек и 3400 представителей СМИ из 136 стран и территорий», — отметил Кобяков.

По его словам, форум стал полноценным институтом национального развития, а показатели участия и интерес к ПМЭФ вышли на доковидный уровень.

«Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что период восстановления деловой активности закончен и мы находимся в фазе роста», — сказал он.

Как добавил Кобяков, превышение показателей 2019 года свидетельствует о том, что ПМЭФ как инструмент коммуникации востребован глобальным бизнес-сообществом.

Ранее сообщалось, что спортсмены из 11 стран примут участие в турнирах ПМЭФ-2024.

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