Спортсмены из 11 стран примут участие в турнирах ПМЭФ-2024
- РИА Новости
«В Петербурге мы ожидаем не менее 1500 человек в забеге в рамках форума. Я буду обязательно на открытии. Всё пройдёт на высоком уровне.
На форуме мы ожидаем спортсменов из 11 стран. Они примут участие в регате, также клубы будут выступать на турнире по дзюдо, велосипедисты примут участие в велогонке», — цитирует Дегтярёва «Матч ТВ».
Напомним, что ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006-го проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что РФС второй год подряд участвует в ПМЭФ.