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Спортсмены из 11 стран примут участие в турнирах ПМЭФ-2024

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Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв рассказал, что на спортивных турнирах в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ожидается участие спортсменов из 11 стран.
Спортсмены из 11 стран примут участие в турнирах ПМЭФ-2024
  • РИА Новости

«В Петербурге мы ожидаем не менее 1500 человек в забеге в рамках форума. Я буду обязательно на открытии. Всё пройдёт на высоком уровне.

На форуме мы ожидаем спортсменов из 11 стран. Они примут участие в регате, также клубы будут выступать на турнире по дзюдо, велосипедисты примут участие в велогонке», — цитирует Дегтярёва «Матч ТВ».

Напомним, что ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006-го проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что РФС второй год подряд участвует в ПМЭФ.

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