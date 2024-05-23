РФС второй год подряд участвует в ПМЭФ

Российский футбольный союз (РФС) принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«В прошлом году РФС впервые принял участие в работе ПМЭФ — главной площадки всего делового и политического сообщества страны. Мы оцениваем этот опыт позитивно, поскольку футбол как социальное явление и важная индустрия, которая влияет на экономику, культуру, образ жизни людей, должен быть ярко представлен на подобных форумах.

На этот раз мы усилим своё присутствие работой в спортивно-развлекательной программе ПМЭФ, в которую войдут гала-матч сборной Росконгресса и формируемой нами медийной сборной России, публичный показ товарищеского матча национальных команд Белоруссии и России для гостей форума с участием известных артистов и легенд нашего футбола, матч за женский Суперкубок «Зенит» — ЦСКА на «Газпром Арене». Помимо этого, запланирован целый ряд партнёрских подписаний, направленных на продвижение футбола в разных направлениях», — заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Напомним, что ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006-го проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что 1 июня пройдёт Всероссийский день футбола.