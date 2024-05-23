RT в Telegram
Подпишись

РФС второй год подряд участвует в ПМЭФ

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
РФС второй год подряд участвует в ПМЭФ
  • РИА Новости

«В прошлом году РФС впервые принял участие в работе ПМЭФ — главной площадки всего делового и политического сообщества страны. Мы оцениваем этот опыт позитивно, поскольку футбол как социальное явление и важная индустрия, которая влияет на экономику, культуру, образ жизни людей, должен быть ярко представлен на подобных форумах.

На этот раз мы усилим своё присутствие работой в спортивно-развлекательной программе ПМЭФ, в которую войдут гала-матч сборной Росконгресса и формируемой нами медийной сборной России, публичный показ товарищеского матча национальных команд Белоруссии и России для гостей форума с участием известных артистов и легенд нашего футбола, матч за женский Суперкубок «Зенит» — ЦСКА на «Газпром Арене». Помимо этого, запланирован целый ряд партнёрских подписаний, направленных на продвижение футбола в разных направлениях», — заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Напомним, что ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006-го проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что 1 июня пройдёт Всероссийский день футбола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить