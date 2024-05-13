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1 июня пройдёт Всероссийский день футбола

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Российский футбольный союз (РФС) инициирует процесс официального учреждения Всероссийского дня футбола в качестве профессионального праздника в производственном календаре.
1 июня пройдёт Всероссийский день футбола
  • РИА Новости

«В этом году РФС совместно с Министерством спорта и региональными органами власти проведёт праздник 1 июня, а также подготовит все необходимые документы для того, чтобы уже начиная с 2025 года Всероссийский день футбола появился в производственном календаре, утверждаемом Министерством труда и социальной защиты РФ. Оптимальной датой для его проведения с учётом климатических особенностей России видится последняя суббота мая», — сообщил секретарь РФС Максим Митрофанов.

Массовые футбольные фестивали проведут в 83 регионах РФ. Главный праздник состоится в Москве в «Лужниках» накануне Суперфинала Кубка России. Для гостей и болельщиков будут организованы тематические аттракционы, игровые и развлекательные площадки, выступления популярных артистов. 

Ранее сообщалось, что РФС поздравил всех с Днём Победы.

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