1 июня пройдёт Всероссийский день футбола

Российский футбольный союз (РФС) инициирует процесс официального учреждения Всероссийского дня футбола в качестве профессионального праздника в производственном календаре.

«В этом году РФС совместно с Министерством спорта и региональными органами власти проведёт праздник 1 июня, а также подготовит все необходимые документы для того, чтобы уже начиная с 2025 года Всероссийский день футбола появился в производственном календаре, утверждаемом Министерством труда и социальной защиты РФ. Оптимальной датой для его проведения с учётом климатических особенностей России видится последняя суббота мая», — сообщил секретарь РФС Максим Митрофанов.

Массовые футбольные фестивали проведут в 83 регионах РФ. Главный праздник состоится в Москве в «Лужниках» накануне Суперфинала Кубка России. Для гостей и болельщиков будут организованы тематические аттракционы, игровые и развлекательные площадки, выступления популярных артистов.

Ранее сообщалось, что РФС поздравил всех с Днём Победы.