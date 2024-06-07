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Краснов посоветовал бизнесу не выстраивать «мутные схемы»

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов посоветовал бизнесу не выстраивать «мутные схемы» и не выводить прибыль в офшоры недружественных стран.
Краснов посоветовал бизнесу не выстраивать «мутные схемы»
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Тема нашей сессии посвящена стабильности, предсказуемости и прозрачности условий ведения бизнеса. Я считаю, что эти понятия тесно связаны друг с другом и не могут существовать отдельно. Если бизнес не прозрачен, построен на мутных схемах, я бы не рискнул предсказывать такому бизнесу стабильность», — сказал Краснов на сессии ПМЭФ «Стабильность, предсказуемость и прозрачность ведения бизнеса как факторы роста экономики».

По словам генпрокурора, в нынешних реалиях невозможно извлекать прибыль в России, прятать её в офшорах в интересах недружественных стран и тем более финансировать их милитаристские потребности.

Как отметил Краснов, на понимании этого и основана работа прокуроров по обращению в доход государства имущества предприятий, получивших свои активы незаконно и работающих в ущерб национальным интересам.

Ранее сообщалось, что на стенде Генпрокуратуры на ПМЭФ показали приложение ведомства.

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