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RT: убийца зампредседателя «Зова народа» Еговцева пытался отбить у него жену

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Руководитель движения «Зов народа» Сергей Зайцев заявил RT, что убийца зампредседателя организации Антона Еговцева пытался отбить у него жену.
RT: убийца зампредседателя «Зова народа» Еговцева пытался отбить у него жену
  • © Зов Народа

Как он отметил, напавший знал супругу общественника по молодости и был в неё безответно влюблён. От Антона он требовал бросить женщину.

По словам Зайцева, преследование продолжалось около полугода: мужчина постоянно стучал в двери квартиры Еговцевых, мог подъехать на машине на улице и показать Антону жест, как перерезает ему горло.

Два месяца назад преследователь напал на Антона у подъезда, но драку проиграл и попал в больницу.

«В этот раз всё случилось в подъезде. За два часа до убийства я говорил с Антоном. У него была высокая температура, и он жаловался на плохое самочувствие. Но даже в слабом состоянии он смог дать отпор отморозку. У нападавшего тоже несколько ножевых ранений, но Антон скончался на месте», — рассказал Зайцев.

Ранее движение «Зов народа» сообщило о гибели этой ночью своего зампреда Антона Еговцева.

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