ГП: финансировать милитаризм недружественных стран стало невозможно
- © Генпрокуратура
Об этом на ПМЭФ сказал генеральный прокурор России Игорь Краснов.
«Невозможно извлекать прибыль в России, прятать её в офшорах в интересах недружественных стран, тем более финансировать их милитаристские потребности», — приводит РИА Новости слова Краснова.
Ранее российская Генпрокуратура направила дополнительные запросы в США, Германию Францию и на Кипр в связи с терактами, совершёнными против России, и в связи с подрывом газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».