ГП: финансировать милитаризм недружественных стран стало невозможно

Извлекать прибыль в России и вкладывать эти же средства в милитаристскую сферу недружественных государств в современных реалиях невозможно.

Об этом на ПМЭФ сказал генеральный прокурор России Игорь Краснов.

«Невозможно извлекать прибыль в России, прятать её в офшорах в интересах недружественных стран, тем более финансировать их милитаристские потребности», — приводит РИА Новости слова Краснова.

Ранее российская Генпрокуратура направила дополнительные запросы в США, Германию Францию и на Кипр в связи с терактами, совершёнными против России, и в связи с подрывом газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».