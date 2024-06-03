ГП направила дополнительные запросы в страны Запада из-за терактов против России
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В дополнительных запросах Генпрокуратура обратила внимание западных коллег на то, что им следует принять меры к исполнению своих международных обязательств по противодействию террористической деятельности и ее финансированию.
Генеральный прокурор Игорь Краснов отмечал, что то, как США, Германия, Франция и Кипр ответят на запросы Генпрокуратуры, покажет миру, кто стоит за терактами как на территории России, так и на трубопроводах «Северный поток».