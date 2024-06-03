ГП направила дополнительные запросы в страны Запада из-за терактов против России

Российская Генпрокуратура направила дополнительные запросы в США, Германию Францию и на Кипр в связи с терактами, совершёнными против России, и в связи с подрывом газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

В дополнительных запросах Генпрокуратура обратила внимание западных коллег на то, что им следует принять меры к исполнению своих международных обязательств по противодействию террористической деятельности и ее финансированию.

Генеральный прокурор Игорь Краснов отмечал, что то, как США, Германия, Франция и Кипр ответят на запросы Генпрокуратуры, покажет миру, кто стоит за терактами как на территории России, так и на трубопроводах «Северный поток».