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ГП направила дополнительные запросы в страны Запада из-за терактов против России

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Российская Генпрокуратура направила дополнительные запросы в США, Германию Францию и на Кипр в связи с терактами, совершёнными против России, и в связи с подрывом газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
ГП направила дополнительные запросы в страны Запада из-за терактов против России
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

В дополнительных запросах Генпрокуратура обратила внимание западных коллег на то, что им следует принять меры к исполнению своих международных обязательств по противодействию террористической деятельности и ее финансированию.

Генеральный прокурор Игорь Краснов отмечал, что то, как США, Германия, Франция и Кипр ответят на запросы Генпрокуратуры, покажет миру, кто стоит за терактами как на территории России, так и на трубопроводах «Северный поток».

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