Краснов: ответы стран Запада на запросы России покажут, кто стоит за терактами
- РИА Новости
В интервью РИА Новости глава ведомства заявил, что Россия продолжает призывать зарубежных коллег к конструктивному сотрудничеству.
«Примером этому служат наши многочисленные запросы в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра о расследовании терактов на территории России и трубопроводах «Северные потоки», — сказал Краснов.
Эти запросы напрямую затрагивают исполнение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года, подчеркнул собеседник.
«Их ответы могут стать той самой лакмусовой бумагой, которая продемонстрирует мировой общественности, кто стоит за этими преступлениями», — подчеркнул глава Генпрокуратуры.
Ранее президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации, эксперт по международной безопасности Иосиф Линдер назвал «абсолютно правильными действиями» обращение ГП о терактах.
Как сообщалось, запросы касаются в том числе подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
Как заявили в Генпрокуратуре, они надеются на добросовестное рассмотрение Западом соответствующих документов.