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Краснов: ответы стран Запада на запросы России покажут, кто стоит за терактами

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То, как США, Германия, Франция и Кипр ответят на запросы Генпрокуратуры, покажет миру, кто стоит за терактами как на территории России, так и на трубопроводах «Северный поток», заявил генеральный прокурор Игорь Краснов.
Краснов: ответы стран Запада на запросы России покажут, кто стоит за терактами
  • РИА Новости

В интервью РИА Новости глава ведомства заявил, что Россия продолжает призывать зарубежных коллег к конструктивному сотрудничеству.

«Примером этому служат наши многочисленные запросы в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра о расследовании терактов на территории России и трубопроводах «Северные потоки», — сказал Краснов.

Эти запросы напрямую затрагивают исполнение Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года и Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года, подчеркнул собеседник.

«Их ответы могут стать той самой лакмусовой бумагой, которая продемонстрирует мировой общественности, кто стоит за этими преступлениями», — подчеркнул глава Генпрокуратуры.

Ранее президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации, эксперт по международной безопасности Иосиф Линдер назвал «абсолютно правильными действиями» обращение ГП о терактах.

Как сообщалось, запросы касаются в том числе подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Как заявили в Генпрокуратуре, они надеются на добросовестное рассмотрение Западом соответствующих документов.

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