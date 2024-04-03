Специалист Линдер — об обращении ГП о терактах: действия абсолютно правильные

Президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации, эксперт по международной безопасности Иосиф Линдер прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что Генеральная прокуратура России направила властям США, Германии, Франции и Кипра запросы и обращения депутатов Госдумы касательно расследования террористических актов на территории Российской Федерации.

«Все подобные вещи решаются только на уровне двусторонних позитивных отношений. То, что в советское время называли доброй волей. Потому что, даже несмотря на подписанные соглашения об обмене оперативной важной информацией, действительно информация передаётся только при добрососедских и политически ровных отношениях между странами», — рассказал он.

По его словам, в современных условиях «ожидать от наших западных недругов подобного действия не приходится».

«Поэтому то, что сегодня происходит в данной сфере, оно лишний раз показывает их ангажированность по данному вопросу, нежелание предоставлять действительно важную информацию. Поэтому, скорее всего, либо будет молчание, либо будет абсолютно ни к чему не обязывающий ответ», — предположил собеседник RT.

При этом Линдер подчеркнул, что действия прокуратуры «абсолютно правильные».

«Потому что в данной ситуации даже отрицательный ответ просто подтверждает ту ситуацию, которая нам хорошо известна... Даже в период улучшения российско-американских отношений по абсолютному большинству подобных запросов ответы были, так сказать, не устраивающие нашу сторону. Но какой бы ответ ни был получен, это лишний раз будет доказывать правильность и логичность позиции российской стороны», — заключил он.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT выразил надежду, что Запад отреагирует на обращение ГП о терактах.

Как сообщалось, запросы касаются в том числе подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Как заявили в Генпрокуратуре, они надеются на добросовестное рассмотрение Западом соответствующих документов.