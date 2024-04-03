Сенатор Цеков выразил надежду, что Запад отреагирует на обращение ГП о терактах
- РИА Новости
«Общая задача всех стран — бороться с терроризмом как таковым, поэтому сам по себе факт обращения — это правильно. Как отреагируют эти страны? Надеюсь, что они отреагируют на это обращение положительно», — отметил парламентарий.
Но в то же самое время, как напомнил Цеков, многие страны Европейского союза, США «неохотно вообще расследуют всё то, что касается России».
«Поэтому обращение правильное, будем надеяться, что реакция будет какая-то», — заключил собеседник RT.
Как сообщалось, запросы касаются в том числе подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
Как заявили в Генпрокуратуре, они надеются на добросовестное рассмотрение Западом соответствующих документов.