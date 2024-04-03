Сенатор Цеков выразил надежду, что Запад отреагирует на обращение ГП о терактах

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что Генеральная прокуратура России направила властям США, Германии, Франции и Кипра запросы и обращения депутатов Госдумы касательно расследования террористических актов на территории Российской Федерации.

«Общая задача всех стран — бороться с терроризмом как таковым, поэтому сам по себе факт обращения — это правильно. Как отреагируют эти страны? Надеюсь, что они отреагируют на это обращение положительно», — отметил парламентарий.

Но в то же самое время, как напомнил Цеков, многие страны Европейского союза, США «неохотно вообще расследуют всё то, что касается России».

«Поэтому обращение правильное, будем надеяться, что реакция будет какая-то», — заключил собеседник RT.

Как сообщалось, запросы касаются в том числе подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Как заявили в Генпрокуратуре, они надеются на добросовестное рассмотрение Западом соответствующих документов.