ГП направила запросы США, Германии, Франции и Кипру о терактах против России

Генеральная прокуратура России направила властям США, Германии, Франции и Кипра запросы и обращения депутатов Госдумы об организации со стороны Запада терактов против Российской Федерации.

Об этом заявили в Генпрокуратуре России.

Там сообщили, что ведомство рассмотрело обращения депутатов ГД Андрея Красова, Николая Харитонова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача о расследовании возможной причастности зарубежных лиц к организации и финансированию терактов в России, а также подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

Генпрокуратура заявила, что надеется на добросовестное рассмотрение Западом соответствующих документов России.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку после просьбы расследовать причастность Украины, США и других западных стран к терактам.