МИД России проследит за реакцией других стран на обращение ГП о терактах

Министерство иностранных дел будет следить за реакцией за рубежом на запросы, которые Генпрокуратура России передала ряду стран в связи с организацией терактов в Российской Федерации.

«Речь идёт о призыве расследовать организацию, финансирование и проведение терактов против нашей страны. Есть все основания полагать, что за ними стоит не только Украина... будем следить за реакцией наших правоохранительных органов и за реакцией из-за рубежа», — сказала представитель МИД Мария Захарова.

3 апреля Генеральная прокуратура России сообщила, что направила властям США, Германии, Франции и Кипра запросы и обращения депутатов Госдумы о расследовании фактов возможной причастности лиц и структур, находящихся за рубежом, к организации и финансированию ряда террористических актов на территории Российской Федерации.

Запросы касаются в том числе подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Как заявило российское ведомство, оно надеется на добросовестное рассмотрение Западом соответствующих документов.