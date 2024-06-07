Трамп назвал Нурмагомедова величайшим бойцом всех времён

Бывший президент США Дональд Трамп назвал бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом всех времён.

«Хабиб Нурмагомедов является величайшим бойцом всех времён. Он очень умный парень. У него большие перспективы», — написал Трамп в соцсетях.

Напомним, что Трамп и Нурмагомедов встретились на турнире UFC 302, который прошёл в Ньюарке (США). Хабиб выступил в роли секунданта Ислама Махачева. Россиянин одержал победу над американцем Дастином Порье в главном поединке турнира.

Хабиб в разговоре с экс-президентом попросил его посодействовать прекращению войны в Палестине.

Ранее Нурмагомедов философски прокомментировал свой разговор с Трампом.