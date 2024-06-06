Нурмагомедов философски прокомментировал свой разговор с Трампом о войне
- РИА Новости
«Аллах лучше знает положение вещей. Мы лишь можем создать причины. Результат только за Всевышним. Пусть Аллах сохранит во благе всех верующих мужчин и женщин по всему миру», — написал россиянин в соцсетях.
Хабиб в разговоре с экс-президентом попросил его посодействовать прекращению войны в Палестине.
Напомним, что Трамп и Нурмагомедов встретились на турнире UFC 302, который прошёл в Ньюарке (США). Хабиб выступил в роли секунданта Ислама Махачева. Россиянин одержал победу над американцем Дастином Порье в главном поединке турнира.
Ранее сообщалось, что Трамп назвал Нурмагомедова своим любимым бойцом всех времён.