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Нурмагомедов философски прокомментировал свой разговор с Трампом о войне

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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал свой разговор с экс-президентом США Дональдом Трампом.
Нурмагомедов философски прокомментировал свой разговор с Трампом о войне
  • РИА Новости

«Аллах лучше знает положение вещей. Мы лишь можем создать причины. Результат только за Всевышним. Пусть Аллах сохранит во благе всех верующих мужчин и женщин по всему миру», — написал россиянин в соцсетях.

Хабиб в разговоре с экс-президентом попросил его посодействовать прекращению войны в Палестине.

Напомним, что Трамп и Нурмагомедов встретились на турнире UFC 302, который прошёл в Ньюарке (США). Хабиб выступил в роли секунданта Ислама Махачева. Россиянин одержал победу над американцем Дастином Порье в главном поединке турнира.

Ранее сообщалось, что Трамп назвал Нурмагомедова своим любимым бойцом всех времён.

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