Трамп назвал Нурмагомедова любимым бойцом всех времен

Али Абдель-Азиз, менеджер экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, рассказал о встрече с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

«Сегодня я имел удовольствие снова увидеть президента Трампа с Хабибом. Он сказал Хабибу, что он его любимый боец всех времён», — написал Абдель-Азиз в соцсетях.

Напомним: Трамп и Нурмагомедов встретились на турнире UFC 302, который прошёл в Ньюарке (США). Хабиб выступил в роли секунданта Ислама Махачева. Россиянин одержал победу над американцем Дастином Порье в главном поединке турнира.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал Нурмагомедову остановить войну в Палестине.