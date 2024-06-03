Трамп назвал Нурмагомедова любимым бойцом всех времен
- globallookpress.com
«Сегодня я имел удовольствие снова увидеть президента Трампа с Хабибом. Он сказал Хабибу, что он его любимый боец всех времён», — написал Абдель-Азиз в соцсетях.
Напомним: Трамп и Нурмагомедов встретились на турнире UFC 302, который прошёл в Ньюарке (США). Хабиб выступил в роли секунданта Ислама Махачева. Россиянин одержал победу над американцем Дастином Порье в главном поединке турнира.
Ранее сообщалось, что Трамп пообещал Нурмагомедову остановить войну в Палестине.