Толпа фанатов встретила Месси перед семейным ужином

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси с большим трудом смог добраться до ресторана в Буэнос-Айресе, в котором планировался семейный ужин.

Более сотни поклонников таланта форварда сборной Аргентины окружили заведение, мешали ему пройти, хватали футболиста, выкрикивали его имя и пытались сфотографироваться. Только при помощи полиции нападающий ПСЖ смог прорваться внутрь ресторана.

Месси стал чемпионом мира в 2022 году. Контракт 35-летнего футболиста с парижанами истекает истекает в конце сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» может дать Месси 5% акций клуба, чтобы подписать его к 2025 году.