Узнать больше

Толпа фанатов встретила Месси перед семейным ужином

Короткая ссылка
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси с большим трудом смог добраться до ресторана в Буэнос-Айресе, в котором планировался семейный ужин.

Более сотни поклонников таланта форварда сборной Аргентины окружили заведение, мешали ему пройти, хватали футболиста, выкрикивали его имя и пытались сфотографироваться. Только при помощи полиции нападающий ПСЖ смог прорваться внутрь ресторана.

Месси стал чемпионом мира в 2022 году. Контракт 35-летнего футболиста с парижанами истекает истекает в конце сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» может дать Месси 5% акций клуба, чтобы подписать его к 2025 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить