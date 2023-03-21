Узнать больше

Cadena SER: «Интер Майами» может дать Месси 5% акций клуба, чтобы подписать его к 2025 году

Короткая ссылка
Нападающий ПСЖ Лионель Месси может продолжить карьеру в «Интер Майами» в 2025 году.
Cadena SER: «Интер Майами» может дать Месси 5% акций клуба, чтобы подписать его к 2025 году
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Revierfoto

Как сообщает Cadena SER, целью клуба является подписание Месси перед сезоном-2025 — в этом году будет торжественно открыт стадион «Интера».

По информации источника, из-за потолка зарплат в МЛС клуб рассматривает возможность передачи Месси 5% акций.

Текущий контракт Месси с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 16 результативных передач в 28 матчах за парижан.

Владельцем «Интер Майами» является Дэвид Бэкхем.

Ранее полузащитник «Барселоны» Серхио Роберто заявил, что футболисты ждут возвращения Месси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить