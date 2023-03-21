Cadena SER: «Интер Майами» может дать Месси 5% акций клуба, чтобы подписать его к 2025 году

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может продолжить карьеру в «Интер Майами» в 2025 году.

Как сообщает Cadena SER, целью клуба является подписание Месси перед сезоном-2025 — в этом году будет торжественно открыт стадион «Интера».

По информации источника, из-за потолка зарплат в МЛС клуб рассматривает возможность передачи Месси 5% акций.

Текущий контракт Месси с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 16 результативных передач в 28 матчах за парижан.

Владельцем «Интер Майами» является Дэвид Бэкхем.

Ранее полузащитник «Барселоны» Серхио Роберто заявил, что футболисты ждут возвращения Месси.