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Роберто заявил, что футболисты «Барселоны» ждут возвращения Месси

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Полузащитник «Барселоны» Серхио Роберто высказался о возможном возвращении в каталонский клуб нападающего ПСЖ Лионеля Месси.
Роберто заявил, что футболисты «Барселоны» ждут возвращения Месси
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«Мы примем его с распростёртыми объятиями. Кто не будет готов к возвращению Месси? Мы не хотим много об этом говорить, потому что решать должен он, президент клуба, тренер или кто-то ещё. Но если вопрос в игроках, то мы его уже ждём», — приводит слова Роберто Mundo Deportivo.

Как сообщает издание Footmercato, 35-летний аргентинец испытывает сильное чувство ностальгии по каталонскому клубу и хочет вернуться в него по окончании сезона-2022/23.

По информации источника, отец и агент нападающего Хорхе Месси провёл несколько встреч с президентом сине-гранатовых Жоаном Лапортой, а сам игрок тесно общается с главным тренером команды Хави.

Текущий контракт Месси с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне он забил 17 мячей и отдал 16 результативных передач в 28 матчах за парижан.

Ранее сообщалось, что ПСЖ не уверен в желании продлить контракт с Месси из-за разногласий болельщиков.

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