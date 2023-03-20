L'Équipe: ПСЖ не уверен в желании продлить контракт с Месси из-за разногласий болельщиков
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По информации L'Équipe, руководство парижан сомневается в продлении контракта из-за разногласий среди болельщиков команды по отношению к аргентинцу. Соглашение между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.
Некоторые фанаты ПСЖ в матче 28-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (0:2) освистали Месси за вылет из Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что Месси не продлевает контракт с ПСЖ из-за непонимания, каким клуб будет в следующем сезоне.