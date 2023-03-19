Месси не продлевает контракт с ПСЖ из-за непонимания, каким клуб будет в следующем сезоне

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси думает по поводу продления контракта с клубом.

По информации журналиста Фабрицио Романо, перед продлением контракта игрок хочет понять, какое будущее у главного тренера Кристофа Гальтье и узнать, кто из игроков покинет клуб.

Соглашение Месси с ПСЖ рассчитано до 30 июня 2023 года.

8 марта парижский клуб проиграл «Баварии» со счётом 0:2. Первая игра закончилась победой команды из Германии со счётом 1:0. Таким образом, ПСЖ вылетел из Лиги чемпионов, а «Бавария» прошла в 1/4 финала.

Ранее сообщалось, что болельщики ПСЖ планируют освистать Месси на ближайшем матче из-за вылета из Лиги чемпионов.