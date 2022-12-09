Щербакова: «Ледниковый период» помог мне немного раскрепоститься

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, чем ей помогло шоу «Ледниковый период».

«Наверное, я стала более открытой. Быть ведущей — это не просто выйти на лёд и откатать программу. Ведь мне нужно общаться, заводить диалог с людьми, с которыми я незнакома. Я довольно закрытый, не слишком общительный человек. «Ледниковый период» помог мне немного раскрепоститься», — приводит слова из интервью Щербаковой для HELLO TeamShcherbakova.

В новом сезоне ведущими проекта были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Щербакова и Алина Загитова.

30 ноября стало известно, что Щербакова, Никита Кацалапов и Виктория Синицина прибыли в Катар. Фигуристы примут участие в мероприятии в рамках ледового шоу Татьяны Навки «Спящая красавица». Спектакли с участием россиян пройдут с 1 по 10 декабря в Дохе в русскоговорящей фан-зоне чемпионата мира.

Ранее Щербакова сообщила, что собирается посетить матч 1/8 финала с участием сборных Бразилии и Южной Кореи.