Щербакова посетит матч Бразилии и Южной Кореи на ЧМ-2022

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова сообщила, что собирается посетить матч 1/8 финала с участием сборных Бразилии и Южной Кореи.

«Мне удалось проникнуться атмосферой чемпионата мира. Сегодня вечером я ещё должна пойти на матч, так что впечатлений получу сполна», — цитирует Щербакову ТАСС.

Встреча Бразилии с Южной Кореей в рамках первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре состоится 5 декабря. Игра начнётся в 21:45 мск.

Главный тренер Бразилии подтвердил, что Неймар примет участие в матче.

Ранее Силва рассказал, как Бразилия может победить Южную Корею на ЧМ.