Силва рассказал, как Бразилия может победить Южную Корею на ЧМ

Капитан сборной Бразилии Тьяго Силва поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира в Катаре с Южной Кореей.

«Это будет сложная игра. Мы знаем силу Южной Кореи — это команда, которая любит играть в атаке и владеть мячом. Мы должны свести к минимуму их сильные качества, чтобы пройти в следующий этап», — сказал Силва на пресс-конференции.

Встреча Бразилии с Южной Кореей в рамках первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре состоится 5 декабря. Игра начнётся в 21:45 мск.

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