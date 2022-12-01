Винисиус хочет разорвать контракт с Nike, потому что ему не выдали новые бутсы

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поручил своим юристам расторгнуть спонсорский контракт с Nike.

По информации Globo, компания не предоставила игроку бутсы из новой коллекции, а также исключила бразильца из некоторых рекламных мероприятий. Контракт Винисиуса с Nike действует до 2028 года.

Встреча Бразилии с Южной Кореей в рамках первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре состоится 5 декабря. Игра начнётся в 21:45 мск.

Ранее Тите подтвердил, что Неймар сыграет с Южной Кореей.