Тите подтвердил, что Неймар сыграет с Южной Кореей
Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал состояние форварда национальной команды Неймара.
«Да», — сказал Тите на пресс-конференции о том, примет ли Неймар участие в матче 1/8 финала.
Нападающий получил травму в матче первого тура группового этапа с командой Сербии (2:0).
Встреча Бразилии с Южной Кореей состоится 5 декабря. Игра начнётся в 21:45 по мск.
Ранее Неймар строчкой из песни рассказал о своём состоянии перед матчем с Южной Кореей на ЧМ-2022.