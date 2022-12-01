Тите подтвердил, что Неймар сыграет с Южной Кореей

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал состояние форварда национальной команды Неймара.

«Да», — сказал Тите на пресс-конференции о том, примет ли Неймар участие в матче 1/8 финала.

Нападающий получил травму в матче первого тура группового этапа с командой Сербии (2:0).

Встреча Бразилии с Южной Кореей состоится 5 декабря. Игра начнётся в 21:45 по мск.

Ранее Неймар строчкой из песни рассказал о своём состоянии перед матчем с Южной Кореей на ЧМ-2022.