Неймар строчкой из песни рассказал о своём состоянии перед матчем с Южной Кореей на ЧМ-2022

Нападающий сборной Бразилии Неймар рассказал о своём состоянии перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2022 года с командой Южной Кореи.

30-летний бразилец сделал отсылку на известную песню Джеймса Брауна — «I Got You», в которой есть строчка: «I feel good, I knew that I would, now».

«Я хорошо себя чувствую. Я знал, что так будет», — написал Неймар в социальной сети, опубликовав фотографии с тренировки бразильской сборной.

Нападающий получил травму в матче первого тура группового этапа с командой Сербии (2:0).

Встреча Бразилии с Южной Кореей состоится 5 декабря. Игра начнётся в 21:45 по мск.

Ранее сообщалось, что Неймар провёл тренировку в общей группе сборной Бразилии.