L'Équipe: Неймар провёл тренировку в общей группе сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар, скорее всего, сможет принять участие в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу с командой Южной Кореи.

Форвард «Пари Сен-Жермен» провёл тренировку на поле с другими игроками национальной команды, сообщает L'Équipe.

Накануне бразилец тренировался по индивидуальной программе в тренажёрном зале.

Неймар получил травму в игре первого тура группового этапа с Сербией. Пока точно не известно, когда нападающий восстановится. В Бразилии не исключили, что Неймар сыграет в 1/8 финала ЧМ-2022.

Бразилия 5 декабря встретится с командой Южной Кореи в матче 1/8 финала ЧМ-2022 на арене «Стэдиум 974» в Дохе. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что сборная Бразилии очень стабильно и дисциплинированно действует в обороне.