Черчесов: сборная Бразилии действует в обороне очень стабильно и дисциплинированно

Бывший главный тренер московского «Спартака» Станислав Черчесов объяснил, чем сборная Бразилии отличается от других команд на чемпионате мира по футболу 2022 года.

«Надо отдать должное, что это одна из немногих команд чемпионата мира, которая не просто играет в футбол, а выходит добиваться результата. И в атаке, и в обороне команда действует очень стабильно, дисциплинированно и ответственно», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

По его мнению, Неймар игрок высокого уровня, который раньше играл только в красивый футбол.

«Сейчас повзрослел и понял, что только с командой можно добиваться успеха», — сказал Черчесов.

Бразилия 5 декабря встретится с командой Южной Кореи в матче 1/8 финала ЧМ-2022 на арене «Стэдиум 974» в Дохе. Игра начнётся в 22:00 мск.

Неймар получил травму. Пока точно не известно, когда нападающий восстановится. В Бразилии не исключили, что Неймар сыграет в 1/8 финала ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что Неймар может вернуться в тренировочный лагерь сборной Бразилии 3 декабря.