UOL: Неймар может вернуться в тренировочный центр сборной Бразилии 3 декабря

Нападающий сборной Бразилии Неймар может восстановиться от травмы и прибыть в тренировочный лагерь 3 декабря.

При текущем раскладе Неймар будет находиться на скамейке запасных в матче 1/8 финала, при этом у форварда есть шансы выйти на поле в возможном четвертьфинале ЧМ, сообщает UOL.

Напомним, что из-за повреждений игру пропустят форвард Неймар, а также защитники Данило и Алекс Сандро. Также есть игроки, у которых в прошедшие дни были температура и недомогание. В связи с этим Тите наигрывает на тренировках стартовый состав из числа тех, кто был меньше задействован в двух первых турах.

Матч Бразилия — Камерун состоится 2 декабря. Начало — в 22:00 мск.

Ранее отец нападающего сборной Бразилии Неймара высказал мнение, что футболист успеет восстановиться от травмы к финалу чемпионата мира в Катаре.